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عربي-دولي

إيران والصين توقعان اتفاقيات بشأن تطوير حقول النفط والغاز

Lebanon 24
14-12-2022 | 04:25
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أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأربعاء، إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين، بشأن تطوير حقول النفط والغاز، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال وزير النفط إن توقيع الاتفاقيات والمذكرات جاء خلال اجتماع مشترك مع وفد صيني في العاصمة الإيرانية طهران، مشيراً إلى أن "هناك تطابق رؤى بين إيران والصين في المجال الاستراتيجي".
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