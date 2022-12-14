أنباء عن وفيات بعد غرق قارب يقل مهاجرين في القنال الإنكليزي

أودى غرق قارب يقل مهاجرين في القنال الإنجليزي، الأربعاء، بحياة عدد من الركاب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



وأضافت الهيئة أن السلطات لم تؤكد الوفيات بعد.

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