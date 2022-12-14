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عربي-دولي
أنباء عن وفيات بعد غرق قارب يقل مهاجرين في القنال الإنكليزي
Lebanon 24
14-12-2022
|
04:27
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أودى غرق قارب يقل مهاجرين في القنال الإنجليزي، الأربعاء، بحياة عدد من الركاب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضافت الهيئة أن السلطات لم تؤكد الوفيات بعد.
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