Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا: لا يمكن التدخل في أسعار الطاقة بشكل يقلل واردات الغاز

Lebanon 24
14-12-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1019909-638066146692663107.jpeg
Doc-P-1019909-638066146692663107.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، إنه "لا توجد إصلاحات فورية" في ملف الطاقة، مشدداً على أنه "لا يمكن التدخل في الأسعار بطريقة تورد القليل جداً من الغاز إلى أوروبا".

وأضاف شولتز، خلال كلمة أمام البرلمان الألماني، أنه "سنواصل العقوبات على روسيا، ونشددها أكثر طالما استمر (الرئيس الروسي فيلاديمير) بوتين في حربه الوحشية"، لافتاً إلى أنه "سوف نتأكد من حصول أوكرانيا على المساعدة المالية التي تحتاجها في عام 2023".
Advertisement

وتابع شولتز: "سنواصل دعمنا لأوكرانيا، سواء على الصعيد المالي أو الإنساني أوالأسلحة، طالما كان ذلك ضرورياً".

وأكد أهمية عدم انقسام الشراكة عبر الأطلسي، وطالب بالعمل بشكل أوثق وتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة، معتبراً أن "محاولات تقويض قيم الاتحاد الأوروبي ستفشل".

وعبَّر المستشار الألماني عن مخاوفه بشأن تزايد "حالة عدم اليقين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان"، لكنه شدد على أن "الصين لا تزال مهمة كشريك اقتصادي وتجاري، ويجب علينا مناقشة العديد من القضايا العالمية معها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-12-14
06:30 | 2022-12-14
05:31 | 2022-12-14
05:00 | 2022-12-14
04:42 | 2022-12-14
04:30 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website