ألمانيا: لا يمكن التدخل في أسعار الطاقة بشكل يقلل واردات الغاز

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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، إنه "لا توجد إصلاحات فورية" في ملف الطاقة، مشدداً على أنه "لا يمكن التدخل في الأسعار بطريقة تورد القليل جداً من الغاز إلى أوروبا".وأضاف شولتز، خلال كلمة أمام البرلمان الألماني، أنه "سنواصل العقوبات على روسيا، ونشددها أكثر طالما استمر (الرئيس الروسي فيلاديمير) بوتين في حربه الوحشية"، لافتاً إلى أنه "سوف نتأكد من حصول أوكرانيا على المساعدة المالية التي تحتاجها في عام 2023".وتابع شولتز: "سنواصل دعمنا لأوكرانيا، سواء على الصعيد المالي أو الإنساني أوالأسلحة، طالما كان ذلك ضرورياً".وأكد أهمية عدم انقسام الشراكة عبر الأطلسي، وطالب بالعمل بشكل أوثق وتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة، معتبراً أن "محاولات تقويض قيم الاتحاد الأوروبي ستفشل".وعبَّر المستشار الألماني عن مخاوفه بشأن تزايد "حالة عدم اليقين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان"، لكنه شدد على أن "الصين لا تزال مهمة كشريك اقتصادي وتجاري، ويجب علينا مناقشة العديد من القضايا العالمية معها".