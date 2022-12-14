Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعترف باستهداف قافلة أسلحة إيرانية بين سوريا والعراق

Lebanon 24
14-12-2022 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1019912-638066149800296736.jpg
Doc-P-1019912-638066149800296736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، الأربعاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف قافلة شاحنات تحمل أسلحة إيرانية على الحدود السورية العراقية، الشهر الماضي.

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر في "جامعة رايشمان": "يملك الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية كاملة لضرب الشاحنة رقم 8 من قافلة مكونة من 25 شاحنة، لأنه كان يعلم أن هذه الشاحنة كانت تحتوي أسلحة إيرانية"، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".
Advertisement

وتابع: "نجحت طهران في بعض الأحيان في تهريب الأسلحة إلى سوريا وحزب الله في لبنان، لكن حلم إيران العام بـ (حزب الله جديد) من هضبة الجولان قد أُحبط".

ولم يحدد كوخافي بدقة موعد ومكان الاستهداف، لكن الصحيفة أشارت إلى تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" الأميركية مطلع نوفمبر الماضي، أفاد بحدوث غارات إسرائيلية في شرق سوريا.

ونقلت "وول ستريت جورنال" آنذاك، عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة"، أن إسرائيل استهدفت قافلة مركبات يشتبه في تهريبها أسلحة إيرانية، بعدما عبرت الحدود من العراق.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً للمصادر وعناصر من فصائل عراقية مسلحة، دمر الهجوم الذي وقع بالقرب من منطقة البوكمال، عدداً من المركبات، وأسفر عن سقوط 10 أشخاص على الأقل، بينهم إيرانيين وعناصر من "الحرس الثوري".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-12-14
06:30 | 2022-12-14
05:31 | 2022-12-14
05:00 | 2022-12-14
04:30 | 2022-12-14
04:30 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website