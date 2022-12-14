إسرائيل تعترف باستهداف قافلة أسلحة إيرانية بين سوريا والعراق

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قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، الأربعاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف قافلة شاحنات تحمل أسلحة إيرانية على الحدود السورية العراقية، الشهر الماضي.وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر في "جامعة رايشمان": "يملك الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية كاملة لضرب الشاحنة رقم 8 من قافلة مكونة من 25 شاحنة، لأنه كان يعلم أن هذه الشاحنة كانت تحتوي أسلحة إيرانية"، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".وتابع: "نجحت طهران في بعض الأحيان في تهريب الأسلحة إلى سوريا وحزب الله في لبنان، لكن حلم إيران العام بـ (حزب الله جديد) من هضبة الجولان قد أُحبط".ولم يحدد كوخافي بدقة موعد ومكان الاستهداف، لكن الصحيفة أشارت إلى تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" الأميركية مطلع نوفمبر الماضي، أفاد بحدوث غارات إسرائيلية في شرق سوريا.ونقلت "وول ستريت جورنال" آنذاك، عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة"، أن إسرائيل استهدفت قافلة مركبات يشتبه في تهريبها أسلحة إيرانية، بعدما عبرت الحدود من العراق.وأضافت الصحيفة أنه وفقاً للمصادر وعناصر من فصائل عراقية مسلحة، دمر الهجوم الذي وقع بالقرب من منطقة البوكمال، عدداً من المركبات، وأسفر عن سقوط 10 أشخاص على الأقل، بينهم إيرانيين وعناصر من "الحرس الثوري".