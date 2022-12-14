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عربي-دولي

الناتو يستكشف إمكانية تعزيز دفاعاته الجوية لمكافحة صواريخ كروز والطائرات بدون طيار

Lebanon 24
14-12-2022 | 06:30
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قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الناتو يستكشف طرقا لتعزيز دفاعاته الجوية والصاروخية لمواجهة التهديدات المحتملة من قبل الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

ونقلت الوكالة نقلا عن نائب قائد القيادة الجوية المشتركة لحلف الناتو، جوني سترينغر: "الناتو يدرس كيفية تعزيز دفاعاته الجوية والصاروخية للتعامل مع التهديدات مثل الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز المتاحة تجاريا".
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وأضاف أن الحلف يحتاج إلى التركيز على تعزيز الدفاعات الجوية بعدة طرق، من أنظمة الرادارات وأنظمة الإنذار المبكر إلى الصواريخ، بما يتماشى مع التهديدات التي يواجهها الناتو.

وأشار سترينغر إلى أنه على مدار العقد الماضي، ازداد عدد التحديات التي يواجهها الناتو، "لقدرة بعض الدول، وكذلك الجماعات الإرهابية، على اقتناء واستخدام الطائرات بدون طيار كأسلحة".
المصدر: روسيا اليوم
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