البابا: لخفض الإنفاق في عيد الميلاد وإرسال الفارق للأوكرانيين

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دعا البابا فرنسيس اليوم إلى خفض الإنفاق على احتفالات عيد الميلاد والهدايا هذا العام وإرسال الفارق إلى الأوكرانيين لمساعدتهم على تجاوز الجوع والبرد في الشتاء، كما افادت وكالة "رويترز".وقدم البابا الذي يطلق مناشدات من أجل أوكرانيا في كل مناسبة عامة تقريبا منذ الغزو الروسي في فبراير شباط، النداء غير المكتوب في ختام عظته الأسبوعية.وقال في نداء غير المكتوب في ختام عظته الأسبوعية: "أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم إن هناك الكثير من المعاناة في أوكرانيا، كثير، كثير جدا"، مضيفا أنه أراد لفت الانتباه إلى مشاكل بعينها سيواجهها الأوكرانيون في الأشهر المقبلة.وتابع "من الجميل أن نحتفل بعيد الميلاد، ولكن دعونا نقلل مستوى الإنفاق خلاله. دعونا نحظى بعيد ميلاد أكثر تواضعا، بهدايا أكثر تواضعا، ونرسل ما سنوفره إلى الشعب الأوكراني الذي يحتاجه"، ما دفع الحضور إلى التصفيق بشدة.أضاف: "إنهم يعانون كثيرا، يجوعون ويشعرون بالبرد ويموت الكثير بسبب عدم وجود عدد كاف من الأطباء والممرضين".