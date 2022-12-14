اردوغان: الصراع في أوكرانيا تسبب في اهتزازات قوية في العالم

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أدت لاهتزازات قوية في الأمن العالمي، وأمن الغذاء والطاقة.وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان" التي تنعقد بمدينة تركمانباشي في تركمانستان، اليوم الأربعاء: "نحن نشاهد الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا على قطاعات مختلفة والاقتصاد العالمي، من خلال الارتفاعات الكبيرة جدا في مستويات التضخم على مستوى العالم.وقال إن تركيا "تبذل جهودا كبيرة من أجل إيقاف الدماء النازفة، ووقف المعارك الدائرة في أوكرانيا، من خلال اللقاءات الثنائية التي تم إجراؤها، أو غيرها من المستويات".وتابع: "نؤمن بأنه لا خاسر من السلام، ولا منتصر في الحرب، وقلنا دائما إن الحل والسلام العادل، يتم عن طريق الحوار والتفاوض".وأوضح أن المساعي التركية من خلال لقاءات إسطنبول، كانت هي أفضل محاولة لتحقيق وقف للحرب في أوكرانيا، وأكثرها اعتبارا.وقال: "رأينا عبر اتفاقية تصدير الحبوب، وتبادل الأسرى، أن فتح الطريق المؤدي للسلام ممكن إذا أتيحت الفرصة للديبلوماسية"، مضيفا : "تواصلي مع السيد بوتين والسيد زيلينسكي، مستمر بهذا الاتجاه.. ونأمل أن نتمكن أولا من تحقيق وقف لإطلاق النار، ثم تأسيس سلام دائم وعادل في منطقتنا".