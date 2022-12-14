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عربي-دولي

الأمم المتحدة: خطة اللجوء التي عرضها سوناك تنتهك القانون الدولي

Lebanon 24
14-12-2022 | 10:30
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قالت الأمم المتحدة إن خطة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لرفض منح اللجوء للمهاجرين، الذين يصلون في قوارب صغيرة، تنتهك القانون الدولي وتقوض "التقاليد الإنسانية" لبريطانيا.
وبعد أن تعهد سوناك يوم أمس الثلاثاء بإعادة آلاف اللاجئين الألبان إلى وطنهم، وتسريع إجراءات اللجوء، وفتح مراكز استقبال لإخراج 10 آلاف مهاجر من الفنادق، ومحاكمة المزيد من الأشخاص لعبورهم إلى بريطانيا عبر الزوارق، ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بريطانيا "الوفاء بالتزاماتها القانونية".
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وقالت المفوضية الأممية إن حصر حق اللجوء بالأشخاص الذين يصلون عبر "الطرق القانونية" يتعارض مع المبادئ الأساسية لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، مبينة أن برامج إعادة التوطين التي تدعمها الحكومة "لا يمكن أن تحل محل الالتزام بتوسيع الحماية لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ويقدمون طلباتهم مباشرة".

وكان سوناك أعلن يوم أمس أن خطته ستساعد "الأكثر احتياجا والأكثر ضعفا"، متعهدا بخلق المزيد من الطرق الآمنة والقانونية للاجئين للوصول إلى المملكة المتحدة.

كما كشف أنه ستكون هناك حصة يحددها البرلمان لعدد اللاجئين الذين سيعاد توطينهم في بريطانيا، والذي بلغ 1391 شخصا فقط في العام الماضي، مقارنة بـ 86000 طلب لجوء تقليدي.
المصدر: روسيا اليوم
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