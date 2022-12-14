تشكيل وحدة قوة فضائية أمريكية جديدة في كوريا الجنوبية

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دشن الجيش الأمريكي وحدة قوات فضائية جديدة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، في خطوة من المرجح أن تمكن واشنطن من مراقبة خصومها بشكل أفضل.وجاء تدشين الوحدة في قاعدة أوسان الأمريكية الجوية بالقرب من العاصمة سيئول، بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجارب بإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية ذات القدرات النووية، والمصممة لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان في الأشهر الماضية.وقال جوشوا ماكوليون، قائد القوات الفضائية الأمريكية في كوريا الجنوبية، خلال حفل تدشين الوحدة في أوسان: "على بعد 48 ميلا شمالا يوجد تهديد وجودي. إنه تهديد يجب أن نكون مستعدين لردعه والوقوف ضده، وهزيمته إذا لزم الأمر".وتنتمي الوحدة إلى القوات الفضائية الأمريكية التي تشكلت في عام 2019 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب كأول خدمة عسكرية أمريكية جديدة منذ أكثر من سبعين عاما.