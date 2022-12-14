الكرملين: لا هدنة في أوكرانيا بمناسبة رأس السنة

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أعلن الكرملين، الأربعاء، أن لا هدنة قيد البحث حاليًا في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنةوعند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافة "لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال"."استحالة أي تقدم"كما قال إن "على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان"، موضحا أن "هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراضي جديدة" مشيراً إلى "استحالة أي تقدم" دبلوماسي طالما أن كييف "لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار".وفي نهاية سبتمبر، أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالفعل في عام 2014، دون بسط سيطرتها الكاملة عليها، في قرار رفضه المجتمع الدولي على نطاق واسع.