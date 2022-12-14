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عربي-دولي
هذا ما سيحدث في الشانزليزيه بعد نصف نهائي المونديال
Lebanon 24
14-12-2022
|
09:23
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يعيش نحو 835 ألف مغربي في البلاد ، حيث يشكلون ثاني أكبر جالية من حيث الحجم بعد الجزائريين وقبل البرتغاليين ، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
ونشرت الصحيفة تقريرا اكدت فيه ان شارع “الشانزليزيه” الشهير بالعاصمة باريس سيكون مليئا بالاحتفالات مهما كانت نتيجة المباراة المصيرية بين حامل اللقب (فرنسا) والفريق العربي والافريقي الاول. للوصول إلى نصف نهائي المونديال ، في إشارة رمزية إلى جميع الشوارع والميادين الرئيسية في فرنسا. .
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ولتأكيد تغلغل المغاربة في المجتمع الفرنسي ، تحدثت الصحيفة مع نجل صاحب مطعم للوجبات الخفيفة في مرسيليا ، وهو من أصل مغربي ، عصام. حرص على تزيين مطعمه بالونات حمراء وخضراء تتدلى من السقف بألوان العلم المغربي.
وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما “الأربعاء سأفوز على أي حال”. ولدت في فرنسا وعائلتي من المغرب.
وفي إشارة إلى مدى دعمه لفريق أسود الأطلس ، أغلق عصام المطعم لمدة ساعة ، السبت 10 ديسمبر ، للاحتفال بفوز المغرب على البرتغال في ربع نهائي المونديال ، بحضور 3600 شخص آخر ، وفقا للأرقام الرسمية في مرسيليا.
وتابع: اشتريت ألعاب نارية وصفارات وأعلام. بعد ساعة عدت لأفتحها مرة أخرى ورفعت الأعلام الفرنسية.
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