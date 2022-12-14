السعودية تُحبط محاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات... ماذا كشفت عن جنسيات المهربين؟ (فيديو)

Advertisement

أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات في 4 مناطق، مؤكدة القبض على مهربيها.وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية، أحبطت محاولات تهريب 52.4 طن من القات المخدر و807 كيلوغرامات من مادة من الحشيش المخدر و475166 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي و145597 قرصا من مادة الإمفيتامين مخدر".وأكد القريني القبض على مهربيها، موضحا أن عددهم 421 متهما، منهم 39 مواطنا، و382 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم 342 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية العراقية.وأشار إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.