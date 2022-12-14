السعودية تُحبط محاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات... ماذا كشفت عن جنسيات المهربين؟ (فيديو)

إحباط محاولات تهريب (52.4) طن من القات المخدر و(807) كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر و(475,166) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(145,597) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/Ms3Z5nq4Ac
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 14, 2022
إحباط محاولات تهريب (52.4) طن من القات المخدر و(807) كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر و(475,166) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(145,597) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/Ms3Z5nq4Ac