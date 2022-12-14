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عربي-دولي

أزمة جوازات سفر في سوريا... ما القصة؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 11:30
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ذكرت السفارة السورية في أبوظبي، عبر صفحتها في فيسبوك، أن المواد اللازمة لإصدار جوازات السفر نفدت، متخلّية عن مسؤوليتها في الالتزام بمواعيد تسليم الجوازات لأصحابها للدورين العادي والمستعجل، دون أن تحدد موعد انتهاء هذه الأزمة.
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كذلك، قالت السفارة السورية في الكويت، إنها تتوقف عن استقبال طلبات الجوازات المستعجلة حتى إشعار آخر، دون ذكر الأسباب. كما لم تحدد موعدا جديدا لاستقبال الطلبات حتى تاريخ اليوم.

وأرجأت السفارة السورية في القاهرة مواعيد المراجعين الذين لديهم حجز دور لتجديد جواز السفر في إعلان عبر فيسبوك أيضاً لحين نشر مواعيد جديدة لهم على صفحة السفارة، دون نشر أي مواعيد حتى اللحظة، عازية الإجراء إلى "ضغط حصل على منظومة الحجز".
 
 
(العربية)
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