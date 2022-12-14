غضب في دولة عربيّة... قاصر تلد 3 أطفال! (صورة)

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اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن أعلن أحد أطباء النساء والتوليد في أسيوط، ولادة قاصر تبلغ من العمر 16 عاما لـ3 أطفال.وعبر العديد من الأشخاص عن استيائهم مما فعله الطبيب، من نشره هذا الموقف المأساوي بدلًا من اتخاذ إجراءات حازمة مع أسرة الفتاة القاصر.