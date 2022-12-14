تصريح جديد عن "كورونا"... هل تتسبب الجائحة في إعلان حالة طوارئ صحيّة عالمية؟

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه "يأمل" في ألا تتسبب جائحة كوفيد-19 في إعلان حالة طوارئ صحية عالمية العام المقبل.







(العربية)