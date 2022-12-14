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صحة

تصريح جديد عن "كورونا"... هل تتسبب الجائحة في إعلان حالة طوارئ صحيّة عالمية؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 12:32
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه "يأمل" في ألا تتسبب جائحة كوفيد-19 في إعلان حالة طوارئ صحية عالمية العام المقبل.


 
(العربية)
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