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عربي-دولي

جريمة تهزّ البحرين... أخ قتل شقيقه طعناً

Lebanon 24
14-12-2022 | 15:00
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين بجريمة "أخوية"، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه طعنا، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات شخصية.

وأثارت جريمة القتل غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "لا تسعفني الحروف لكتابة تعليق مناسب..أمر يوجع القلب حقا".
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وأضاف آخر: "البحرين لازم تتشدد في تطبيق الإعدام بدون استثناءات سبق ترصد أو لا..الأمان و الاستقرار قبل كل شي".


(روسيا اليوم)
 
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