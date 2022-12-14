سياسي فرنسي ينتقد زوجة زيلينسكي: ماذا يفعلون بمليارات اليورو التي نرسلها لهم كل شهر؟

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انتقد زعيم حركة "باتريوتس" الفرنسية والنائب السابق فلوريان فيليبو، طلب زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إيلينا بنقل مولدات فرنسية إلى أوكرانيا.وقال: "زوجة زيلينسكي السيدة الأولى، تأتي إلينا اليوم وتقول، أعطونا مولداتكم.. ماذا يفعلون بمليارات اليورو التي نرسلها لهم كل شهر؟".(روسيا اليوم)