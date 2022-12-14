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عربي-دولي

"تويتر" يُعلّق حساباً يتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة!

Lebanon 24
14-12-2022 | 16:30
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علّق موقع "تويتر" حسابا يتتبع تحركات الطائرة الخاصة بمالك الموقع، إيلون ماسك، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

وقال موقع "أكسيوس" إن تعليق الحساب يثير أسئلة حول التزامات إيلون ماسك بشأن حرية الرأي والتعبير على "تويتر".
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(سكاي نيوز)
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