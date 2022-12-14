"تويتر" يُعلّق حساباً يتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة!

علّق موقع "تويتر" حسابا يتتبع تحركات الطائرة الخاصة بمالك الموقع، إيلون ماسك، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.



وقال موقع "أكسيوس" إن تعليق الحساب يثير أسئلة حول التزامات إيلون ماسك بشأن حرية الرأي والتعبير على "تويتر".

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وقال موقع "أكسيوس" إن تعليق الحساب يثير أسئلة حول التزامات إيلون ماسك بشأن حرية الرأي والتعبير على "تويتر".

(سكاي نيوز)