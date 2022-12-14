كيربي: لا نرى إمكانية لانتهاء العمليات القتالية في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري

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صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بأن الإدارة الأميركية لا ترى إمكانية لانتهاء العمليات القتالية في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "لا نتوقع وقف القتال في الأشهر القريبة القادمة. وبلا شك لا يوجد هناك دليل على أن الحرب ستنتهي مع نهاية العام".وأضاف أن القرار بشأن إمكانية إجراء المفاوضات مع روسيا يعود للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وليس للولايات المتحدة.