ماكرون في الدوحة لحضور مباراة فرنسا والمغرب (فيديو)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأربعاء، لحضور مباراة منتخب بلاده ضد المغرب ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكان في استقبال الرئيس الفرنسي بمطار حمد الدولي، كل من وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر. كما كان في استقباله سفير قطر لدى باريس الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، وسفيرة فرنسا بالدوحة جان باتيست فافر، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية "قنا".

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وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الفرنسي سيحضر جانبا من مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم.



وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها مساء الأربعاء، الرئيس الفرنسي وهو يتجول في سوق واقف بالدوحة، وذلك قبل توجهه إلى ملعب استاد "البيت" لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم.