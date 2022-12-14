طائرات مجهولة وإنفجارات... ماذا يجري في سوريا؟

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ طائرات مجهولة حلقت لمدة تزيد عن ساعة في أجواء ريف دير الزور، تزامنا مع سماع دوي 3 انفجارات على الأقل صادرة من جهة سوق الغنم في مدينة الميادين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

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(العربية)