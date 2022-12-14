Advertisement

عربي-دولي

طائرات مجهولة وإنفجارات... ماذا يجري في سوريا؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1020072-638066503038988076.jpg
Doc-P-1020072-638066503038988076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ طائرات مجهولة حلقت لمدة تزيد عن ساعة في أجواء ريف دير الزور، تزامنا مع سماع دوي 3 انفجارات على الأقل صادرة من جهة سوق الغنم في مدينة الميادين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.
Advertisement
 
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: إنفجارات في مدينة الميادين مع تحليق طائرات مجهولة (العربية)
lebanon 24
15/12/2022 05:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة جوازات سفر في سوريا... ما القصة؟
lebanon 24
15/12/2022 05:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعترف باستهداف قافلة أسلحة إيرانية بين سوريا والعراق
lebanon 24
15/12/2022 05:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا عازمة على إقامة "المنطقة الآمنة" على الحدود مع سوريا
lebanon 24
15/12/2022 05:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24

سوريا

إنفجارات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-12-14
17:30 | 2022-12-14
17:00 | 2022-12-14
16:59 | 2022-12-14
16:42 | 2022-12-14
16:30 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website