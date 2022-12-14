وسط الاحتجاجات العنيفة.. إعلان حالة الطوارئ العامة في البيرو

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أعلنت البيرو حالة الطوارئ على مستوى البلاد، الأربعاء، وسط احتجاجات عنيفة ضد عزل الرئيس السابق، بيدرو كاستيو، خلفت حتى الآن سبعة قتلى.جاء هذا الإعلان بعد أن أمر قاض بإبقاء كاستيو موقوفا بتهمة التمرد والتآمر لمدة 48 ساعة أخرى قبل جلسة استماع.وقال وزير الدفاع، ألبرتو أوتارولا، إن الإجراء يسري 30 يوما بسبب "أعمال التخريب والعنف وقطع الطرق".وأوضح أن الإجراء يشمل "تعليق حرية الحركة والتجمع" ويمكن أن يشمل أيضا حظر التجول ليلا.ويطالب أنصار كاستيو، الذي عزل وأوقف الأسبوع الماضي بعد محاولته حلّ الكونغرس والحكم بمراسيم، بالإفراج عنه وإجراء انتخابات جديدة.من جهتها، دعت الرئيسة الجديدة، دينا بولوارتي، مرة أخرى إلى تقديم موعد الانتخابات، هذه المرة إلى كانون الأول 2023.وكانت قد قالت، الأحد، إنها ستسعى لتقديم الانتخابات من 2026 إلى 2024 لكن ذلك لم يرض أنصار كاستيو.وأمر قاض، في الأسبوع الماضي، بتوقيف كاستيو لمدة سبعة أيام، وكان من المقرر إطلاق سراحه الأربعاء.لكن النيابة العامة قدمت طلبا في وقت متأخر، الثلاثاء، لحبسه على ذمة القضية لمدة 18 شهرا.وأرجأ القاضي، خوان شيكلي، الأربعاء، جلسة الاستماع بشأن الطلب الجديد إلى الخميس بعد أن قال محامو الدفاع إنهم لم يتلقوا جميع المستندات من النيابة العامة، كما أمر بتمديد توقيف كاستيو لمدة 48 ساعة أخرى.وتولى كاستيو، معلم المدرسة اليساري السابق، السلطة لمدة 17 شهرًا فقط في الدولة الأميركية اللاتينية المضطربة.وتميزت الفترة القصيرة التي قضاها في المنصب بصراع على السلطة مع الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة، كما شهدت فتح ستة تحقيقات بشأنه هو وعائلته على خلفية شبهات فساد خصوصا.