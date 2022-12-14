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عربي-دولي

أخذ ورَدّ في إيران حول الإعدامات

Lebanon 24
14-12-2022 | 17:00
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بعد اعتراض مراجع دينية في قم على إعدام شابين بقضايا على صلة بالاحتجاجات المتواصلة في إيران، أوقفت السلطات إعدام شاب ثالث.
وقد واصل مسؤولون ونواب التهديد بالتصعيد ضد المتظاهرين، في حين طالبت صحيفة «كيهان» بإغلاق مضيق هرمز ومصادرة شحنات تجارية بعد اعتراض مراجع دينية في قم على إعدام شابين بقضايا على صلة بالاحتجاجات المتواصلة في إيران، أوقفت السلطات إعدام شاب ثالث، بينما واصل مسؤولون ونواب التهديد بالتصعيد ضد المتظاهرين، في حين طالبت صحيفة «كيهان» بإغلاق مضيق هرمز ومصادرة شحنات تجارية.
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في وقت تتزايد الضغوط والجهود الدولية لمنع تنفيذ المزيد من الأحكام المستعجلة التي تصدر بحق موقوفين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 3 أشهر، وبعد اعتراض مراجع دينية شيعية في حوزات قم على المسوغات الشرعية للأحكام التي صدرت، أوقفت السلطات الإيرانية تنفيذ إعدام الشاب ماهان صدرات، هو واحد من بين أكثر من عشرة إيرانيين محكومين بالإعدام بسبب مخالفات أدينوا بارتكابها خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في إيران في منتصف أيلول.
في المقابل، حث نائب إيراني، يدعى مصطفى ميرسليم، سلطات بلاده على تقليص «المدة بين اعتقال مثيري الشغب وإعدامهم لتصبح بين 5 و10 أيام». وقال ميرسليم رداً على الانتقادات الداخلية والخارجية للأحكام التي تصدر بعد محاكمات مستعجلة تفتقد للمعايير القانونية المتعارف عليها حول العالم: «أؤيد بشدة أداء القضاء فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة». وهدد وزير الداخلية أحمد وحيدي بأنه «سيتم التعامل مع من يتهم النظام بأحداث لم تحدث».
وقف وكبح وفي حين أفادت العلاقات العامة للمحكمة العليا الإيرانية بوقف تنفيذ حكم إعدام صادر بحق ماهان صدرات إلى حين بت المحكمة في ملفه، طالب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» سلطات طهران بإلغاء حكم الإعدام بحق لاعب كرة القدم المحترف أمير نصر آزاداني، مشيراً إلى أنه يشعر ب «الصدمة والاشمئزاز» من هذه الوضعية. وأكد الاتحاد تضامنه مع أزاداني بعد مدافعته عن «حقوق المرأة والحريات الأساسية في بلاده». وطالب بإطلاق سراح أزاداني الذي تردد أنه جرى إلقاء القبض عليه في نوفمبر الماضي، ووجهت له اتهامات بالمشاركة في قتل ثلاثة من عناصر «الحرس الثوري». وتقول جماعات حقوقية ناشطة إن هذه مزاعم كاذبة تماماً، وهو في الحقيقة ضحية محاكمة صورية لإجراءات عقوبة الإعدام المعجلة، التي أدت بالفعل إلى إعدام اثنين آخرين من المتظاهرين في الأيام القليلة الماضية فقط.

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