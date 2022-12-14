دعم لاتيني لكاستيو.. و7 قتلى في تظاهرات في البيرو

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ألقت الحكومات اليسارية في المكسيك والأرجنتين وكولومبيا بدعمها خلف بيدرو كاستيو، رئيس بيرو اليساري، الذي تم عزله الأسبوع الماضي على يد البرلمان ذي الأكثرية اليمينية، في خضم تظاهرات تخللتها اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل سابع شخص في تلك الدولة الواقعة بمنطقة جبال الأنديز. وردت محكمة بيروفية أمس طعنا تقدم به كاستيو لإطلاق سراحه، وقررت إبقاءه قيد التوقيف، بعدما اتهمته النيابة العامة الأسبوع الماضي بالتمرد والتآمر.