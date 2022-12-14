Advertisement

عربي-دولي

دعم لاتيني لكاستيو.. و7 قتلى في تظاهرات في البيرو

Lebanon 24
14-12-2022 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1020102-638066581332454999.jpg
Doc-P-1020102-638066581332454999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الحكومات اليسارية في المكسيك والأرجنتين وكولومبيا بدعمها خلف بيدرو كاستيو، رئيس بيرو اليساري، الذي تم عزله الأسبوع الماضي على يد البرلمان ذي الأكثرية اليمينية، في خضم تظاهرات تخللتها اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل سابع شخص في تلك الدولة الواقعة بمنطقة جبال الأنديز. وردت محكمة بيروفية أمس طعنا تقدم به كاستيو لإطلاق سراحه، وقررت إبقاءه قيد التوقيف، بعدما اتهمته النيابة العامة الأسبوع الماضي بالتمرد والتآمر.
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-12-14
17:00 | 2022-12-14
16:59 | 2022-12-14
16:42 | 2022-12-14
16:30 | 2022-12-14
16:27 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website