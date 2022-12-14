وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون عن 89 عاماً

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نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس المجلس الوطني السابق، وعضو لجنة "فتح" المركزية وأحد مؤسسيها، سليم الزعنون (أبو الأديب)، الذي توفي اليوم الأربعاء في عمّان، عن عمر 89 عاما.وأشار عباس إلى أن "الراحل قضى عمره مناضلا صلبا وكان نموذجا للمناضل الوطني العروبي المثقف."وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه بالنضال، أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، ولأبناء الشعب الفلسطيني وكافة أحرار العالم.