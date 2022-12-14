"مواطنو الرايخ" خطّطوا لقتل شولتس

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ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أعضاء منظمة "مواطنو الرايخ" الذين كانوا يعدون لانقلاب في ألمانيا والاستيلاء على السلطة، خطّطوا لاغتيال المستشار أولاف شولتس.وأضاف التقرير أن الأمير هاينريش رويس المتهم بقيادة التنظيم سياسياً التقى دبلوماسيين من روسيا في قنصلية موسكو بلايبزيغ، مرتين على الأقل.