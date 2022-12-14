Advertisement

عربي-دولي

"مواطنو الرايخ" خطّطوا لقتل شولتس

Lebanon 24
14-12-2022 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1020109-638066606222446066.jpg
Doc-P-1020109-638066606222446066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أعضاء منظمة "مواطنو الرايخ" الذين كانوا يعدون لانقلاب في ألمانيا والاستيلاء على السلطة، خطّطوا لاغتيال المستشار أولاف شولتس.
وأضاف التقرير أن الأمير هاينريش رويس المتهم بقيادة التنظيم سياسياً التقى دبلوماسيين من روسيا في قنصلية موسكو بلايبزيغ، مرتين على الأقل.
Advertisement

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-12-14
17:00 | 2022-12-14
16:59 | 2022-12-14
16:42 | 2022-12-14
16:30 | 2022-12-14
16:27 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website