Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تخطط لإرسال معدات "قنابل ذكية" إلى أوكرانيا

Lebanon 24
14-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1020127-638066807939616657.png
Doc-P-1020127-638066807939616657.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال معدات إلكترونية تحول الذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية.

وبحسب المصدر، فإنه من شأن هذا الدعم العسكري الأميركي أن يتيح درجة عالية من الدقة في الاستهداف لدى الجيش الأوكراني الذي تفصله أشهر قليلة عن إكمال عام من مواجهة العمليات العسكرية الروسية.
Advertisement

وسبق للجيش الأميركي أن استخدم هذه التقنية على قنابل يصل وزنها إلى أكثر من 900 كيلوغرامات، وذلك من خلال الاستعانة بطائرات قاذفة ومقاتلة.

وتأتي الخطوة الأميركية، فيما انتقدت موسكو الدعم الأميركي لأوكرانيا مرارا، قائلا إنه لا يؤدي سوى لإطالة النزاع في البلاد.

في غضون ذلك، تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على إرسال نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير غربية أن الإعلان الرسمي من الممكن أن يكون "في أقرب وقت هذا الأسبوع".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بالإدارة الأميركية، قولهم إن الإعلان عن القرار "قد يأتي في وقت مبكر من يوم الخميس المقبل، لكنه ينتظر موافقة رسمية من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، والرئيس جو بايدن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:34 | 2022-12-15
02:30 | 2022-12-15
02:30 | 2022-12-15
02:00 | 2022-12-15
01:40 | 2022-12-15
01:30 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website