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عربي-دولي
السيسي في واشنطن.. ومباحثات مع وزير الدفاع الأميركي
Lebanon 24
14-12-2022
|
23:27
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التقى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يوم الأربعاء، في العاصمة واشنطن، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمنافشة عدد من الملفات؛ سواء على مستوى التعاون الثنائي أو على الصعيد الدولي.
وبحسب بيان صدر عن البنتاغون، فإن أوستن والسيسي اجتمعا لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأمنية، وتبادلا وجهات النظر حول التحديات العالمية للأمن الجماعي والنظام الدولي القائم على القواعد.
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وذكر البيان أن الجانبين تباحثا بشأن مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران، "بما في ذلك توفير أنظمة جوية بدون طيار لروسيا".
وذكر البيان أن روسيا استخدمت تلك الأنظمة "من أجل مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا".
وأشاد أوستن بأدوار مصر القيادية الإقليمية، بما في ذلك استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2022 وتولي مصر مؤخرًا قيادة فرقة العمل 153 للقوات البحرية المشتركة، حيث تركز الفرقة على أمن البحر الأحمر.
واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الوثيق بينهما بشأن هذه القضايا، والتحديات الأمنية الإقليمية، وفرص تعزيز الشراكة الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود.
وتستضيف الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 13 إلى 15 كانون، قمة "إفريقية- أميركية" يرى مراقبون أن هدفها الرئيسي يتمثل في اللحاق بنفوذ كل من الصين وروسيا المتنامي في القارة السمراء.
وسيتمحور هدف القمة حول إثبات استمرار اهتمام الولايات المتحدة بالقارة، في إطار استراتيجية "إفريقيا الجديدة"، التي كُشف عنها الصيف الماضي.
وتأتي القمة بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها، والتي عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.
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