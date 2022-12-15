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عربي-دولي

الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كوفيد وجدري القردة في 2023

Lebanon 24
15-12-2022 | 00:00
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أعربت منظمة الصحّة العالمية، عن أملها بأن بانتهاء جائحة كوفيد-19 وجدري القردة في العام المقبل.

وقالت المنظمة إنه تأمل بألا تظلّ جائحة كوفيد-19 وجدري القردة حالتي طوارئ صحّيتين عالميتين في 2023، وهو العام الذي تتوقّع فيه أن ينهي هذان المرضان مرحلتهما الأكثر خطورة.
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وقال المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف الأربعاء، إنّ أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة كوفيد-19 هو أنّه يتعيّن على الدول أن تستجيب بسرعة حين يتفشّى بشكل مفاجئ مرض معدٍ، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفيما يخصّ كوفيد-19، قال غيبريسوس إنّ عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن هذا المرض يبلغ الآن حوالي خُمس ما كان عليه قبل عام.

وأوضح أنّه "في الأسبوع الماضي، توفّي أقلّ من 10 آلاف شخص" من جراء كوفيد-19، مشدّداً على أنّه لا يستهين بهذا الرقم و"لا يزال بإمكان كلّ الدول أن تفعل الكثير لإنقاذ أرواح"، بحسب فرانس برس.

وأضاف "لكنّنا قطعنا شوطًا طويلاً. نأمل أنّه في وقت ما من العام المقبل سنتمكن من القول إنّ كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية".
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