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عربي-دولي
الصين تسجل 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Lebanon 24
15-12-2022
|
00:30
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قالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، إن الصين سجلت ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 كانون الاول مقارنة مع 2291 إصابة في اليوم السابق.
وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 1944 إصابة محلية جديدة ظهرت عليها أعراض انخفاضاً من 2249 في اليوم السابق.
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وتوقفت الصين عن رصد الإصابات بدون أعراض، الأربعاء، مشيرة إلى قلة الفحوصات بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مما يصعب رصد الحصيلة الكلية.
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