الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا على خلفية ضرب ناشط بقنصلية مانشستر

سحبت الصين، ستة من دبلوماسييها في المملكة المتحدة، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر، بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهر من هونج كونج مؤيد للديموقراطية في المدينة البريطانية، حسبما أعلنت لندن.



وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن المبعوثين الستة غادروا المملكة المتحدة بدلاً من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب من قبل الشرطة بشأن حادثة أكتوبر، بعد أن كانت لندن قد حددت الأربعاء موعداً نهائياً لذلك.

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