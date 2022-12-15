لابيد: إيران تهدد المنطقة والعالم مع سعيها لامتلاك سلاح نووي

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن النظام الإيراني يشكل تهديداً على الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال "نشر الإرهاب والسعي لامتلاك سلاح نووي".



وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل، إن لابيد اعتبر التصويت على طرد إيران من اللجنة دليلا على تزايد إدراك المجتمع الدولي للطابع "الخطير" لنظام طهران.

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