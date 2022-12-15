روسيا: الجيش الأوكراني يطلق 40 صاروخ غراد على دونيتسك

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أفادت تقارير من إقليم دونباس بأن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن 40 صاروخا استهدفت مقاطعات فوروشيلوفسكي وكييف في دونيتسك.ويأتي هذا التصعيد في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام عن إحباط القوات الروسية، الأربعاء، هجوما نفذته 3 مجموعات هجومية في بلدة ستيلماخوفا التابعة لمقاطعة لوغانسك، وتدمير مستودع أوكراني يحتوي على 5 آلاف قذيفة.فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن المدفعية الروسية استهدفت على محور كوبيانسك نقاط تركز القوى العاملة والآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكوتلياروفكا وتاباييفكا وبيريستوف في منطقة خاركيف ونوفوسيلوفسكي في لوغانسك، حيث قضت على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني ودمرت ناقلة جند مدرعة وعربة قتالية مصفحة و6 شاحنات صغيرة.وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للأعمال الهجومية للقوات الروسية، تمت السيطرة على الجزء الرئيسي من بلدة فوديان، حيث قضت على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا ودبابة و3 عربات قتال مصفحة و4 شاحنات صغيرة.كما استهدفت القوات الروسية قوافل الجيش الأوكراني في بلدتي نوفوسيلكا وبريتشيستوفكا في دونيتسك، حيث تم إيقاف نقل احتياطيات العدو، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني يوميًا في هذا الاتجاه 80 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية مدرعة و4 مركبات عسكرية.وفي بلدة كراماتورسك في دونيتسك، دمرت القوات الروسية مقر قيادة المجموعة العملياتية والتكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية.كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 81 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كراماتورسك في دونيتسك، حيث تم تدمير ما يصل إلى 2000 صاروخ من نظام إطلاق صواريخ غراد المتعدد وأكثر من 3 آلاف قذيفة مدفعية مخزنة من مختلف الأنواع.