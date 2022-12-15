إصابة شخصين بحريق بمصنع للنفط في "إيركوتسك" الروسية

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اندلع حريق اليوم الخميس، في مصنع للنفط بمدينة أنغارسك التابعة لمنطقة إيركوتسك الروسية، ما تسبب بإصابة شخصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.وقال حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، إن حريقا اندلع اليوم الخميس في مصنع للنفط بمدينة أنغارسك التابعة لإيركوتسك، مشيرا إلى أن الحريق امتد على مساحة 2500 متر مربع؛ وأصيب شخصان.وقال كوبزيف على منصة تلغرام إن "حريقا خطيرا اندلع في وحدة المعالجة في المصنع الصناعي لشركة أنغارسك للبتروكيماويات في أنغارسك".وأضاف: "تبلغ مساحة الحريق حوالي 2500 متر مربع. وتُبلغ وزارة الصحة الإقليمية عن إصابتين تم نقلهم إلى المستشفى".وقال المحافظ إن أكثر من 100 شخص و25 وحدة من المعدات يطفئون الحريق.