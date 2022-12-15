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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تايوان.. هل من ضحايا؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 03:00
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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على عمق ضحل الساحل الشرقي لتايوان، ظهر الخميس، وفقا لما أعلنه معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.

وقال شهود إن الزلزال هز المباني في العاصمة تايبيه، فيما ذكر مكتب الأرصاد أن الزلزال وقع على عمق 5.7 كيلومترات.
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وقال المعهد إنّ الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهراً بحسب التوقيت المحلي، وحدد مركزه على بُعد نحو 30 كيلومترا قبالة سواحل مقاطعة هالين.

من جهتها، حدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ5.9 درجات وحدّدت مركزه على عمق 12 كيلومتراً.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.
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