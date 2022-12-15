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عربي-دولي

دبلوماسيون غربيون: روسيا تضغط لعدم التحقيق بمسيرات إيران

Lebanon 24
15-12-2022 | 04:00
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كشف دبلوماسيون غربيون أن روسيا مارست ضغوطاً هائلة على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومستشاريه لعدم فتح تحقيق بخصوص إرسال إيران طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وأشار الدبلوماسيان إلى أن روسيا هددت بوقف تعاونها في القضايا الأخرى المتعلقة بأوكرانيا وخاصة ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".
لكن وفقا للدبلوماسيين، فإن المستشار القانوني للأمم المتحدة ووكيلة الشؤون السياسية مصممان على تفويض غوتيريش بتكليف خبراء لبحث الأمر، مشيرين إلى وجود سوابق من حالات مماثلة في الشرق الأوسط.
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وكان مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن روسيا طلبت شراء مئات من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية من إيران.

كما أضاف: "نعرف أن إيران تعتزم زيادة شحناتها من الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى روسيا، بكميات كبيرة"، لافتا إلى أن موسكو تقوم بذلك لمعالجة نقص حاد في الإمدادات العسكرية.

مطالب أوروبية بالتحقيق
يذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا طالبت، في رسالة إلى الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، بإجراء تحقيق محايد بشأن طائرات إيرانية مسيرة يقول الغرب إن روسيا تسلمتها في إطار حربها ضد أوكرانيا.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن إجراء تحقيق من جانب فريق الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2231 سيكون مرحبا به، وأبدت هذه الدول استعدادها لدعم عمل الأمانة العامة لإجراء تحقيقها التقني وغير المتحيز.
ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريراً مرتين سنوياً إلى مجلس الأمن، عادة في حزيران وكانون الأول، بشأن تنفيذ القرار الذي صدر عام 2015. ومن المرجح أن يوضع أي تقييم لاستخدام الطائرات المسيرة في أوكرانيا في ذلك التقرير.
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