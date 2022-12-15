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عربي-دولي

حساب تعقب طائرة ماسك.. وهذا ما قامت به شركة "تويتر" (صورة)

Lebanon 24
15-12-2022 | 02:30
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قامت شركة "تويتر" بتوقيف حساب استخدم بيانات رحلات طيران متاحة علنا لتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة على الرغم من تعهد مالك المنصة الجديد بالإبقاء عليه بسبب مبادئ حرية التعبير.

 

ولم تعد تغريدات حساب @ElonJet الذي حظي بمتابعة مكثفة متاحة أمس الأربعاء، حيث كان لديه أكثر من 526 ألف متابع حتى الثلاثاء.

 

وعند النقر على اسم الحساب، تظهر جملة "الحساب موقوف"، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".

 

يشار إلى أن الحساب الذي دشنه عام 2020 المبرمج الشاب جاك سويني ينشر تلقائياً رحلات طيران غالفستريم بخارطة وكمية مقدرة من وقود الطائرات وانبعاثات الكربون الناجمة عنها.

 

وكان ماسك قد قال يوم 6 تشرين الثاني الماضي:"التزامي نحو حرية التعبير يمتد حتى لعدم حظر الحساب الذي يتابع طائرتي بالرغم من أنه يمثل خطورة شخصية مباشرة على أمني".

 

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يتتبع مشاهير آخرين

ويدير سويني حسابات "آلية" مشابهة تتبع طائرات مشاهير آخرين، إذ تتبعت حساباته طائرات خاصة استخدمها بيل غيتس وجيف بيزوس ومقربون من السلطة في روسيا، ومازالت الحسابات موجودة حتى الأربعاء، كما لا تزال حساباته التي تتبع طائرة ماسك موجودة على منصات أخرى مثل فيسبوك وانستغرام.

 

ولم يرد سويني على الفور على طلب التعقيب، أمس الأربعاء، لكن حسابه الشخصي على تويتر نشر لقطة شاشة لإشعار تويتر الذي قال إن حساب "@ElonJet" موقوف بشكل دائم.

 

ولم يحدد الإشعار سبب الحظر الدائم، كما لم يرد أي مسؤول من تويتر على الفور على طلب التعقيب.

(العربية)

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