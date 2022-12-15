"سنكون أمام حرب مختلفة تمامًا".. هل بدأ بوتين بإظهار ذكائه الاستراتيجي؟

سيكون الشتاء الأوكراني قاسياً، لكنه لن يوقف الحرب. تواجه كل من أوكرانيا وروسيا قرارات مهمة يمكن أن تعيد تشكيل الصراع دبلوماسياً وعسكرياً. وربما يكون أكثر الاحتمالات إثارة للقلق بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبدأ أخيرًا في إظهار الذكاء الاستراتيجي الذي أظهره في الماضي.

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وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية، "يعتقد المسؤولون الأميركيون أن بوتين يدرك في وقت متأخر شيئًا كان واضحًا تمامًا لمن هم خارج شرنقة التملق في الكرملين: تفتقر روسيا إلى الوسائل العسكرية لتحقيق أهدافها السياسية في أوكرانيا. تنفذ مخزونات روسيا من الصواريخ والذخائر بشكل سريع وصناعتها الدفاعية متعثرة بسبب العقوبات الشديدة المفروضة عليها. تكافح قواتها من أجل التمسك بمكاسبها المبكرة، ناهيك عن الاستيلاء على كافة الأراضي التي طالب بها بوتين بشكل غير قانوني وسخيف إلى حد ما لصالح روسيا".

وتابعت الوكالة، "لقد فشلت تهديدات بوتين بالتصعيد النووي في ردع أوكرانيا عن تجاوز الخط الأحمر، والذي تمثل مؤخرًا بهجمات بمسيرات على قواعد جوية في عمق روسيا. وبالنسبة لجميع القوى العاملة الروسية التي يُفترض أنها أبدية، لا يستطيع بوتين حشد المزيد من القوات، بما يتجاوز 300 ألف تقريبًا التي استدعاها سابقًا، من دون استعداء السكان غير المبالين حتى الآن. المشاكل ليست جديدة، ولكن رغبة بوتين في الاعتراف بها (حتى بشكل غير مباشر) هي جديدة، فقد اعترف علنا الأسبوع الماضي أن النصر لا يزال بعيد المنال. لذا فإن أفضل استراتيجية لبوتين الآن هي استراتيجية قاسية مميزة: تسليح الشتاء".

وأضافت الوكالة، "تستخدم روسيا الصواريخ والمسيرات والمدفعية ضد شبكة الكهرباء الأوكرانية والبنية التحتية الرئيسية الأخرى لتعريض السكان المعرضين للمعاناة. بعد انسحابها من خيرسون، اتخذت القوات الروسية في الغالب موقع الدفاع، في محاولة لدعم خطوطها، ودمج الأفراد الذين تم حشدهم مؤخرًا، وكسب الوقت حتى حلول موسم الربيع. إذا تمكنت روسيا من إطالة أمد الصراع خلال الشتاء - مع جعل الأمور غير سارة قدر الإمكان بالنسبة لأوكرانيا المنكوبة وأوروبا الفقيرة بالطاقة وواشنطن التي تشتت انتباهها بشكل متزايد - فربما تنكسر كييف وبالتالي ينكسر الغرب. سيكون من الصعب تنفيذ الاستراتيجية بالنسبة للشعب الروسي".

وبحسب الوكالة، "إن أحد أسباب سعي الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على حزمة مساعدة كبيرة لأوكرانيا الآن هو عدم اليقين بشأن مقدار المساعدة التي سيكون مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية على استعداد لتقديمه في عام 2023. ومن هنا جاءت تقارير الأربعاء عن أن الإدارة ستزود كييف ببطاريات دفاع صاروخي "باتريوت". فالشتاء يجلب خيارات صعبة لأوكرانيا أيضًا. فقواتها منهكة من القتال العنيف. ومن منظور عسكري بحت، فإن التوقف في العمليات أمر منطقي. لكن من وجهة نظر سياسية ودبلوماسية، قد يكون الانتظار أكثر خطورة".

وتابعت الوكالة، "من المؤكد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشعر بالقلق من أنه حتى مع اقتراب حالة الجمود جراء الشتاء إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تضخيم التناقض الغربي. فالإشارات من واشنطن ليست مطمئنة تمامًا: في الأسبوع الماضي، أشار وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى أن أولوية الولايات المتحدة هي مساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي التي احتلتها في 24 شباط، يوم الغزو، مع تأجيل القرارات المتعلقة بشبه جزيرة القرم وغيرها من الأراضي المفقودة منذ عام 2014 إلى تاريخ لاحق. وجادل كبير المسؤولين العسكريين الأميركيين، الجنرال مارك ميلي، بأن أوكرانيا يجب أن تبدأ المفاوضات قبل أن ينتهي بها الأمر في مستنقع على غرار الحرب العالمية الأولى. وقد يخشى زيلينسكي من المخاطر السياسية المحلية أيضًا، إذا استقرت القوات الأوكرانية بينما يتعرض السكان لمزيد من العقاب".

وأضافت الوكالة، "الشتاء هو في الواقع وقت مناسب لشن الضربات وقد يحاول زيلينسكي شن هجوم آخر. قد يكون أحد الخيارات هو التوجه إلى منطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي لقطع الجسر البري الروسي إلى شبه جزيرة القرم، واحتجاز جيب آخر لقوات بوتين، وإثبات أن المزيد من المساعدات الغربية ستمكن أوكرانيا من تحقيق المزيد من الانتصارات. إنه قرار صعب، لأنه يتعين على كييف الموازنة بين مخاطر التقاعس عن العمل ومخاطر الهجوم الفاشل. وستصبح معضلة أوكرانيا أكثر حدة إذا انتهز بوتين المبادرة الدبلوماسية باقتراح وقف إطلاق النار قبل الربيع".

وبحسب الوكالة، "ما من شيء متعلق ببوتين يعتبر صادقاً. إن وقف إطلاق النار من شأنه ببساطة أن يخفف الضغط عن الجيش الروسي، ويسمح لصناعة الأسلحة في البلاد بمواكبة مطالب الحرب، وتحضير موسكو لتجديد الأعمال العدائية عندما يكون ذلك مناسبًا. أوكرانيا سترفض عن حق عرضًا يجمد المكاسب الروسية القائمة. لكن المسؤولين الأميركيين يخشون من أن مثل هذه المناورة يمكن أن تغير اللعبة الدبلوماسية، من خلال إطلاق معركة علاقات عامة عالمية حول من هو المسؤول عن إطالة أمد القتال".

وختمت الصحيفة، "قد يبدو الأمر غريبًا، لكن أوكرانيا والولايات المتحدة كانتا محظوظتين في خصمهما. فبوتين لم يفهم الفجوة بين أهدافه وموارده، أو قام بالخطوات الدبلوماسية التي من شأنها أن تضع خصومه في موقف خاطئ. إذا تغيرت هذه الديناميكية، فسنكون أمام حرب مختلفة تمامًا".