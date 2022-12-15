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5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص.. إليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
15-12-2022 | 02:34
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ذكرت الولايات المتحدة انها ستقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري.

 

وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر "يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري".

 

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وأضافت أن "البنا، قيادي كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".

 

وأوضحا أن أبو أيمن المصري "كان عضوًا مؤسسًا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة، وقدّم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم".

ويُعد إبراهيم البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزامًا بالصمت وغيابًا عن الواجهة، حيث يُعتبر الأب الروحي لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة.

(العربية)

 

 

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