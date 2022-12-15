لماذا تغير تركيا تكتيكاتها في سوريا والعراق؟

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شن الجيش التركي ضربات جوية الشهر الماضي على الجماعات المسلحة الكردية في شمال سوريا وشمال العراق، ما يمثل مرحلة جديدة في استراتيجية تركيا خارج حدودها.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "في حين تم وصف الحملة بأنها انتقام من تفجير 13 تشرين الثاني في شارع الاستقلال في اسطنبول، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات، فإن العملية العسكرية الأخيرة هي أكثر من مجرد رد فعل. في الواقع، يشير توقيت ونطاق وأهداف ومنهجية عملية "المخلب والسيف" إلى تحول نموذجي في استراتيجية تركيا لمواجهة حزب العمال الكردستاني (PKK) ونظيره السوري، وحدات حماية الشعب".وتابع الموقع، "ووفقًا لوزارة الدفاع التركية، دمرت الضربات 89 هدفًا في سوريا والعراق، بما في ذلك الملاجئ ومستودعات الذخيرة. وجاء الهجوم بعد أيام فقط من اتهام أنقرة لحزب العمال الكردستاني بتنفيذ تفجير اسطنبول، وهي اتهامات نفتها الجماعة. وبحسب ما ورد، شملت العملية العسكرية عشرات الطائرات التقليدية والمسيرات، مدعومة بقصف مدفعي مكثف. وفي العراق، استهدف القصف قنديل واسوس وهاكورك. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجوم ضرب كوباني وتل رفعت والجزيرة وديريك في سوريا".واضاف الموقع، "لم تدخل الطائرات التقليدية المجال الجوي السوري، حيث اعتمد الجيش التركي بدلاً من ذلك على عتاد جو-أرض تعمل بمجموعات توجيه دقيقة. لعبت المسيرات دورًا مهمًا في المراقبة المستمرة والاشتباك الفوري ضد الأهداف الحساسة، حيث لم يخاطر سلاح الجو التركي بنشر طائرات F-16. على العكس من ذلك، في العراق، حلقت القوات الجوية بطائرات F-16 - لكن الفرق بين الضربات الروتينية لتركيا في شمال العراق والحملة الأخيرة كان شدتها وتزامنها مع الهجوم في سوريا".وبحسب الموقع، "في الواقع، تكشف عملية "المخلب والسيف" عن نموذج جديد في استراتيجية تركيا ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، والذي يمكن ملاحظته على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي والتكتيكي. على المستوى الاستراتيجي، يشمل ذلك الاشتباك المتزامن في شمال العراق وشمال سوريا، باستخدام كل من الضربات الجوية والمدفعية، مما يشير إلى تنسيق أنقرة ضد التهديد الكردي المتصور في كلا البلدين. أما على المستوى التشغيلي، يتضمن النموذج الجديد استئناف حملة تركيا لإزالة وحدات حماية الشعب من شمال سوريا - وهي عملية تعتمد على تحسين التطورات في المجالات المحلية والإقليمية والدولي".وأضاف الموقع، "في هذا الصدد، كادت تركيا أن تحقق أهدافها من خلال عملية "المخلب - القفل" التي أطلقتها في نيسان الماضي لاستهداف مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. والآن، يبدو أن تركيا تهدف إلى توسيع مفهوم "المخلب" في سوريا، في محاولة لزيادة زعزعة استقرار الجماعات المسلحة الكردية. وأخيرًا، على المستوى التكتيكي، يتضمن النموذج الجديد مزيجًا من الأسلحة لضرب كلا الهدفين على مقربة شديدة من الحدود التركية، بالإضافة إلى أهداف إستراتيجية حساسة في عمق سوريا والعراق. ويزيد الجيش التركي من أساليب اشتباكه ضد الجماعات المسلحة الكردية دون هجوم بري كامل".وبحسب الموقع، "من المرجح أن يهيمن هيكل المشاركة العدوانية هذا على بيئة الصراع وصياغته في شمال سوريا وشمال العراق حتى يتم إطلاق عملية جديدة وشاملة وعابرة للحدود في شمال سوريا. لم تنته عملية "المخلب والسيف"، ويمكن توقع استمرارها - بكثافة متغيرة - في كل من العراق وسوريا، حتى تظهر أفضل فرصة لبدء هجوم عسكري جديد عبر الحدود. لم يوفر قصف اسطنبول بمفرده سببًا كافيًا لشن مثل هذه العملية، والتي من المحتمل أن تبدأ على أي حال بعد انتهاء عملية "المخلب - القفل"."وختم الموقع، "ومع ذلك، ربما يكون الهجوم قد دفع تركيا إلى الكشف عن استراتيجيتها القتالية الجديدة في وقت أبكر مما هو مخطط له - والحملة الحالية تشكل بيئة الصراع للعمليات البرية المستقبلية".