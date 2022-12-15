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عربي-دولي

الكرملين يعلن عن إجراءات الرد على فرض سقف أسعار للنفط الروسي

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:09
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علن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجراءات الرد على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سينشر هذا الأسبوع.

وقال بيسكوف ردا على ما إذا كان من المتوقع نشر مرسوم رئاسي هذا الأسبوع بشأن رد الفعل على سقف النفط الروسي: "نعم، سنبلغكم بمجرد ظهور المرسوم".
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وكانت عقوبات النفط الغربية قد دخلت حيز التنفيذ في 5 كانون الاول الجاري، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، إضافة إلى فرض دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لسعر هذا النفط عند 60 دولارا للبرميل.

وتعليقا على القرار، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا لن تقبل تحديد سقف لأسعار نفطها، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن مثل هذه القيود تدخل في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين سيعملون في ظروف السوق.
المصدر: روسيا اليوم
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