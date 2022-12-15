أردوغان يدعو لاتخاذ خطوة تركية روسية سورية مشتركة في محاربة الإرهاب

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه يجب اتخاذ خطوة تركية روسية سورية مشتركة في محاربة الإرهاب.وفي تصريح على متن الطائرة، خلال رحلة عودته من تركمانستان، أفاد أردوغان بأنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب اتخاذ خطوات تركية روسية سورية مشتركة في محاربة الإرهاب، وعقد لقاء ثلاثي (تركي روسي سوري) للرؤساء، مؤكدا أن بوتين "تعاطى إيجابا مع المقترح".وأشار إلى أنه "بعد استكمال محادثات الاستخبارات، من الممكن أن يلتقي الرؤساء"، لافتا إلى "أننا قد نلتقي باجتماع ثلاثي".وشدد أردوغان على أن "خطوات التقارب التي سنتخذها مع سوريا، ستكون إيجابية ومفيدة لمصالحنا الوطنية، وهي لتحقيق هذه المصالح"، مضيفا: "آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف. يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".