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إقتصاد

إستثمارات أوروبية ضخمة لتوثيق العلاقات بدول جنوب شرق آسيا... كم بلغت قيمتها؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:44
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التزم الاتحاد الأوروبي بالاستثمار بكثافة في جنوب شرق آسيا، وذلك خلال قمة في بروكسل مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، هدفت إلى "إعادة ربط" أوروبا بالمنطقة التي تعد الشريك التجاري الرئيسي للصين.
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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمام قادة المنطقتين: "تفصلنا ربما الكثير من الكيلومترات، لكن القيم التي تجمعنا أكثر بكثير".

وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أنّ نحو 10 مليارات يورو (10.62 مليار دولار) من أموال الاتحاد مخصّصة للاستثمار في دول المنطقة، وتم إعداد قائمة بالمشاريع للقمة.

وأكد مسؤول أوروبي أن الأمر يتعلق خصوصاً بتعزيز العلاقات القائمة إذ ترتبط المنطقتان والمنظمتان بعلاقات منذ 45 عامًا.

 
(سكاي نيوز)

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