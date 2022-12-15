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عربي-دولي

شاهد يطلب المثول أمام المحكمة.. مفاجأة جديدة في مسار تحقيقات "لوكربي"

Lebanon 24
15-12-2022 | 07:30
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كشف مالك شركة "ميبو" للاتصالات السلكية واللاسلكية السويسرية، إدوين بوليي، معطيات جديدة بشأن قضية تفجير "لوكربي" قد تدفع نحو تبرئة ليبيا وتورط ألمانيا.

وفي منشور عبر "فيسبوك"، طالب بوليي القضاء الأميركي بدعوته كشاهد، لصالح ليبيا، في المحاكمة المرتقبة للمواطن الليبي أبو عجيلة مسعود الذي يثار جدل حول تسليمه إلى السلطات الأمريكية بصفته متورطا في القضية.
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وأوضح بوليي أنه يمكن إثبات عدم صحة أدلة البرامج والأجهزة الحاسمة في التحقيقات، موضحا أنه تم التلاعب بشريحة "أم أس تي ـ 13" المستخدمة في التفجير، ولم تثبت هذه الأدلة إلا بعد المحاكمة.

وقال إن شركته تنصح القضاء الأمريكي بدعوة مزيد من الشهود لاستجوابهم، من بين ضباط وخبراء من شرطة اسكتلندا بناء على شكوى جنائية ضدها، وهي الآن قيد النظر في اسكتلندا منذ 11 تشرين الثاني 2020، مؤكدا أن "شريحة التفجير المزعومة ظهرت لأول مرة في فرانكفورت ولهذا السبب تمت تبرئة مدير المحطة الأمين خليفة افحيمة".

وشدد على أن "الليبي عبد الباسط المقرحي لا علاقة له بمأساة لوكربي، وأنه لم يشتر ملابس ومظلة من صاحب المتجر أنتوني غوتشي بمتجر "بيت ماري" ولم تكن هناك حقيبة "سامسونايت" تخص أي راكب على متن الرحلة المغادرة من مالطا إلى فرانكفورت".

وأوضح أن "هذه الحقيبة يمكن تخصيصها في فرانكفورت لأي راكب، وبالتحقيق في وثائق تحميل الأمتعة تم التوصل إلى هذا الاستنتاج أيضا، ورغم ذلك تم الادعاء بأن حقيبة "سامسونايت" بها علبة متفجرة خرجت من مطار مالطا وأسقطت الطائرة فوق لوكربي، بينما لم تتم إثارة أي اعتراض في المحكمة حول سبب تسليم الأمتعة".
المصدر: روسيا اليوم
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