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الرئيس السوري يصرف منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:30
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما تشريعيا نص على صرف منحة مالية لمرة واحدة لكل العاملين داخل الأراضي السورية.

وأعلنت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر الـمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2022 الذي ينص على صرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية لكل العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وكذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.
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وتكون المنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
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