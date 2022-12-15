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العراق وإيران يتبادلان رفات عسكريين فقدوا في الحرب بين البلدين

Lebanon 24
15-12-2022 | 09:30
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أعلنت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، تبادل رفات عسكريين فقدوا خلال حرب الخليج الأولى 1980 – 1988 بين العراق وإيران.

وذكرت في بيان صحفي: "استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران الإسلامية عام 2008، أجرت شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة قسم الأسرى والمفقودين التابعة الى مديرية حقوق الإنسان، عملية تبادل لرفات عسكريين فقدوا جراء الحرب العراقية الإيرانية عبر منفذ الشلامجة الحدودي.
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وأضافت: "استلمنا رفات ثلاثة شهداء عراقيين بضمنهم رفاة معلوم الهوية لطيار عراقي اسمه (مصطفى أحمد)".

وأشارت إلى "تسليم الجانب الإيراني (98) رفاتا منها (63) رفاتا من معلومي الهوية، وتم إيداع الرفات في مقر شعبة الشهداء في البصرة، تمهيدا لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية".

يذكر أن عملية التبادل جرت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
المصدر: روسيا اليوم
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