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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني: الأعداء يشنون حربا للهيمنة على مجتمعنا

Lebanon 24
15-12-2022 | 11:00
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قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، إن القوات المسلحة لبلاده "مستعدة للمواجهة الطاحنة من العدو"، مؤكدا أن قوة المسيرات والصواريخ الإيرانية "لا يمكن للعدو أن يتصورها".
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ولفت سلامي في كلمة له، اليوم الخميس، إلى "إخفاق مساعي العدو لحرمان إيران من قدراتها النووية"، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.
وأشار سلامي إلى أن أعداء بلاده لم يعد بإمكانهم سوى الحرب النفسية للهيمنة على المجتمع، وأن هذه الحرب تعمل على "تغيير عقائد المجتمع وكسر معنوياتهم وحرمانهم من الثقة بالنفس و الهيمنة على البلاد".
ودعا سلامي إلى "إغلاق طرق تسلل العدو في البلاد للحفاظ على الثورة وتعزيزها".
وأشار القائد العسكري إلى أن بلاده تمكنت من "تحويل الحصار إلى مجال للتنمية الاقتصادية، وهذا مما أثار الغضب للعدو".
وبين أن إيران "اليوم تقوم باستمرار على تعزيز قوة مسيراتها وصواريخها وقدراتها العسكرية، وهو أمر غير مقبول لدى العدو".
المصدر: سبوتنيك
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