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إقتصاد

"نرجس".. إكتشاف حقل غاز في مصر

Lebanon 24
15-12-2022 | 12:30
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أعلن  وزير البترول المصري طارق الملا اكتشاف مصر حقل غاز جديد في البحر المتوسط وهو في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجمه، حيث أطلق عليه اسم و"نرجس".

وقال إنّ "خطة الوزارة للعام المالي 2022/2023 تتضمن 118 بئرا استكشافيا جزء منها لإنتاج سريع ومنها الكشف الخاص في بئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف".
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(روسيا اليوم)

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