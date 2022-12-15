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عربي-دولي

لحظات مروّعة وإشتباكات وأعمال شغب... هذا ما شهدته فرنسا وبلجيكا بعد خسارة المغرب

Lebanon 24
15-12-2022 | 09:51
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أُلقي القبض على حوالي 400 شخص في فرنسا وبلجيكا، عقب مباراة المغرب وفرنسا بالدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بحسب ما أفادت تقارير للشرطة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن 266 شخصا اعتقلوا بعد أعمال عنف في أنحاء البلاد، من بينهم 167 فردا في العاصمة الفرنسية باريس.
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وذكرت وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية في وقت مبكر، أنه ألقي القبض على حوالي 100 شخص في العاصمة البلجيكية بروكسل إثر وقوع اشتباكات عقب المباراة.

وذكرت "بلجا" نقلا عن الشرطة أن المشجعين المحتجزين يواجهون اتهامات الإخلال بالنظام العام وإتلاف سيارتي شرطة وحيازة ألعاب نارية محظورة.

وأظهرت صور التقطت ليلة الأربعاء، إضرام النيران في أكوام قمامة وكذلك انتشار عدد كبير من أفراد الشرطة في شوارع بروكسل وأفراد من قوات مكافحة الشغب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اشتباكات وقعت بين المشجعين في شوارع باريس ونيس ومونبلييه عقب نهاية المباراة مساء الأربعاء.

وأضافت أن مقطع فيديو أظهر لحظات مروعة لتعرض صبي للدهس بسيارة في أحد شوارع مونبلييه بعد نهاية مباراة نصف النهائي.
 
 
(العربية)
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