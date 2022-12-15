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عربي-دولي
حاولا تهريب نحو مليوني حبة كبتاغون من سوريا إلى الاردن
Lebanon 24
15-12-2022
|
13:00
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أصدرت محكمة أردنية حكما بالسجن 20 عاما بحق تاجر مخدرات سوري و10 أعوام بحق آخر أردني حاولا تهريب نحو مليوني حبة كبتاغون من سوريا إلى الأردن.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن "محكمة أمن الدولة أصدرت حكما بالسجن 20 عاما إضافة لغرامة مالية 20 ألف دينار (28 ألف دولار) بحق تاجر المخدرات السوري و10 أعوام وغرامة 10 آلاف دينار بحق التاجر الأردني".
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وقال المصدر إن المدانين "حاولا تهريب مليون و920 ألف حبة كبتاغون من سوريا إلى الأردن عام 2021".
وحسب لائحة الاتهام، فإن المدانين أخفيا الحبوب داخل مدافئ حطب لتهريبها، إلا أن اكتشاف رجال مكافحة المخدرات تلك الحبوب وإلقاء القبض على المتهمين، حال دون وصولها إلى المتعاطين.
وفرضت المحكمة عقوبة مشددة بحقهما بسبب "الأثر الكبير على أمن وسلامة المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده وحدوده وبما يساهم في تحقيق مبدأ الردع".
(روسيا اليوم)
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